AUA-Chef: "Fliegen wird teurer"

„Klar, wir sagen, dass Fliegen teurer wird, insgesamt“, sagte Albrecht am Montagabend bei der letzten Diskussionsveranstaltung im „ Zigarren Klub“ in Wien. Das liege aber an neuen Belastungen wie hohen Spritpreisen, Klimazertifikaten, Steuern und Kostenstrukturen. Preise festzusetzen sei ein dynamischer Prozess. Natürlich schaue man auch, was die Konkurrenz mache. Es gebe kein Argument, dass nach Sofia die Preise steigen, weil es weniger Flüge gebe. „Nicht als Prinzip.“

In den letzten sieben Jahren, so Albrecht, seien die Treibstoffpreise für die Luftfahrt auf das Doppelte explodiert. In der selben Zeit hätten sich die Ticketpreise halbiert.