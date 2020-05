at, de // Die Model-Wohngemeinschaft von Puls 4 und das Line-Extension-Potenzial hat Gefallen im München gefunden. ProSieben will Germany´s Next Topmodel im kommenden Jahr, zur fünften Staffel, mit einer Wohngemeinschaft von Kandidatinnen, die es nicht schafften, ergänzen. Der Sender will sie auf ihrem Weg durch ihr Amateurmodel-Leben begleiten. Und ist garantiert Heidi Klum-frei.