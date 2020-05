Zweite Reihe für Chad Hurley

Vor vier verkaufte Hurley YouTube um 1,65 Milliarden US-Dollar an Google. Damals wurde vereinbart, dass er 18 Monate an der Unternehmensspitze bleibt. Hurley verdiente am YouTube-Verkauf ungefährt 350 Millionen Dollar. Darauf befragt, ob er künftig als Investor tätig werde, antwortet Hurley, dass es bereits genug Start-Up-Investoren gäbe.