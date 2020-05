zweipunktnull entwickelte Krone-Tablet-Apps

Mit dieser App soll, so die Diktion der Kronen Zeitung, "ein gänzlich neues elektronisches Tageszeitungsformat" im österreichischen Tablet-Medien-Markt platziert werden.



zweipunktnull ist ebenso für das seit sechs Wochen erhältliche Krone ePaper verantwortlich. Das Unternehmen richtete für den Auftraggeber eine iPad App-Plattform ein, in die das Mediaprint-Abosystem und die darauf aufbauenden und für die App notwendigen Freigabe-Prozesse integriert sind.



Der Nachrichten- und Zeitungsbezug über beide Apps ist in weiterer Folge kostenpflichtig. In der Krone HD-App wird die Einzelausgabe 0,99 und ein Wochen-Abonnement 7,99 Euro kosten. Eine E-Paper-Ausgabe der Zeitung kostet 0,79 Euro.