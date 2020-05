Zweimal Zowack

Für MedAustron wird die Agentur das Zentrum für Krebsforschung und -therapie und dessen Arbeit auf und mit der neugestalteten Website präsentieren.



Für Mariazeller Land Tourismus wird Zowack PR die Öffentlichkeitsarbeit zur Mariazeller Bergwelle und den Mariazeller Advent umsetzen. Diese Auftragsvergabe ist indirekt eine Folge der Kommunikationstätigkeit der Agentur in der Vermarktung der Region Hochsteiermark.



In Anbetracht des Etatwachstum erweitert Martina Zowack ihr Team um Edith Stingl. Sie war davor im PR-Management von tele.ring, Schneider Electric Austria, etc. tätig.



atmedia.at