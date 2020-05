at // Für den durch den Rücktritt von Schauspieler Fritz Muliar vakant gewordenen Sitz im ORF-Stiftungsrat gibt es nun zwei Kandidaten. So hat der der SPÖ nahestehende Pensionistenverband jetzt Beppo Mauhart offiziell nominiert. Bereits am 17. Februar hat der Österreichische Seniorenbund, der ÖVP nahestehend, Kurt Bergmann nominiert. Interessant daran ist die große zeitliche Distanz zwischen den beiden Nominierungen und die Tatsache, dass bis zum 10. März alle Stiftungsräte nominiert waren, bis auf den Nachfolger von Muliar. Wer hier zögerte? Pensionistenverband oder Kanzler? atmedia.at