Zwei Stunden Magazin-Nutzung per Tablet

Die Medien-Nutzung via Tablets und E-Reader soll als langsamer verstanden werden. Denn in Relations dazu wird über stationäre Internet-Zugänge heftig und hektisch geklickt, um von Seite zu Seite zu springen. Und Smartphones spielen wiederum als starker Komplementär-Faktor in der TV-Mediennutzung und in der Parallelnutzung eine Rolle.



Es zeichnet sich aber auch deutlich ab, dass Tablets und E-Reader in den ruhigeren Phasen des Alltags, in Pausen oder abends nach Beendigung des offiziellen Arbeitstages sowie in Nutzungssituationen, die sich als privat beschreiben lassen, verwendet.



Das wirkt sich wiederum auf die Werbe-Rezeption positiv aus.