Zwei, die sich treu bleiben

Roswitha Hasslinger, Geschäftsführerin des Österreichischen Gallup-Institut zertifiziert die Assinger-Lagerhaus-Verbindung als wirkungsvoll. Alle Messungen und Werbewirkungsanalysen zeigen dies. Assinger ist als Lagerhaus-Testimonial glaubwürdig, da er selbst am Land lebt und dadurch repräsentativ für Kunden steht, die auf die Angebote und Dienstleistungen des Unternehmens vertrauen, erläutert Hasslinger. Und er repräsentiert die Markenwerte von Unser Lagerhaus ideal.



Der sogenannte "Vampir-Effekt" droht nicht. Darunter wird die Phase verstanden, in der die Prominenz und die Markenkraft eines Testimonials sich zwischen Marke und Zielgruppe schiebt und die Markenwahrnehmung aushöhlt. Goldmann ist sogar überzeugt, dass Assingers Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. " Österreich mag Assinger und möchte ihn öfter in der Werbung sehen."



Das Testimonial folgt jedoch eher der Strategie der Auswahl und der Langfristigkeit einer Werbebeziehung. Weniger Marken und dafür zumindest drei Jahre Zusammenarbeit ist sein Ansatz. Überschneidungen zu Hervis sieht Hasslinger keine. Der Sportartikelhändler rückt den Sportler in den Mittelpunkt des Werbeauftritts während für Lagerhaus der Hausbesitzer, Familienmensch und Mann der's anpackt im Mittelpunkt steht.