Zwei Clio-Chancen

Jung von Matt Wien ist mit einer Weihnachtspromotion für Mercedes Benz AMG in der Kategorie Design und Segment Point-of-Purchase nominiert. Traktor Wien ist gemeinsam mit Samsung Electronics Austria und der Social Media-Applikation Nonja in der Kategorie Strategic Communications/Public Relations, im Segment Consumer nominiert. Die Entscheidung fällt heute Abend in New York. In allen weiteren Kategorien waren keine Arbeiten aus Österreich nominiert. Der Clio Award kann als Generalprobe für das Cannes Festival verstanden werden.