int // Universal Music und YouTube launchen gemeinsam das Musikvideo-Portal "Vevo". Worüber die letzen Wochen spekuliert wurde, wurde gestern in New York von beiden Unternehmen bekannt gegeben. Vevo wird Universal Music gehören und mit hochauflösenden Musikvideos ausgestattet sen. Das Portal wird Werbung transportieren. Die Einnahmen werden sich Universal und YouTube teilen. Vevo soll in den kommenden Montag gelauncht werden.