Zusatz-Reichweite für Libro journal

Diese Libro journal-Version ist eine "Multimedia Enhanced Edition". Die Print-Inhalte sind um Medienkanal-adäquate Inhalte erweitert. Das sind beispielsweise Hörproben zu Musik-Neuerscheinungen, Bildergalerien zu Games oder DVD-Trailer. Der Event-Kalender ist in der App mit dem Ticket-Kauf gekoppelt.



Das Print-Magazin wird in einer Auflage von 300.000 Stück vertrieben und kostenlos an Interessenten abgegeben. Eine Monatsausgabe des Titels erreicht, teilt der Einzelhändler mit, 795.000 Leser. Mit der iPad-Edition des Magazins erhöht sich die Gesamt-Auflage und die Reichweite. Signifikanz erhält dieser Zuwachs erst mit der entsprechenden Durchdringung des österreichischen Marktes mit dem Endgerät, der sich nachwievor in einer überschaubaren Dimension hält.



atmedia.at