Zurüstung für die Zukunftsfähigkeit

at // Der ORF "könnte mit den Hörer- und Sehergebühren für den öffentlich-rechtlichen Auftrag überfinanziert sein und somit privaten Anbietern schaden", hörte Die Presse in Brüssel. Die EU könnte hart durchgreifen, um dem ORF den Wettbewerb im dualen System schmackhaft zu machen. Von einer im Raum stehenden Klage und Geldstrafen, weiß die Tageszeitung. Deshalb tut der ORF, das was er in vorauseilendem Gehorsam tun muss: einen Public-Value-Test und dessen "objektive" Prüfung planen. Das venahm Die Presse in Brüssel.