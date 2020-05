Zum Wochenende: Haare färben und Zimmer ausmalen!

euSie dachten immer, dass Haare färben und Zimmer oder eine Wohnung ausmalen zwei voneinander getrennte Tätigkeiten sind. Was für ein Irrtum! Mit der richtigen Behaarung also auf dem Kopf, der Bereitschaft zur Symbiose von Kopf, Farbe und Zimmer und der richtigen Musik verfärbt sich im Nu die kleine Welt um sie herum. Aus Rumänien erreicht uns eine entsprechende Anleitung, wie sie hier sehen können! Es geht so einfach im Frühjahr die eine oder andere essentielle Veränderung zu einem eigenen Projekt zu machen: