Die im deutschsprachigen Markt und in Großbritannien tätig Zühlke Gruppe gründet zur Finanzierung von Technologie-Start-ups in einer frühen unternehmerischen Phase Zühlke Ventures. Voraussetzung für ein Investment ist das Vorhandensein eines Hightech-Produktes. Zühlke Ventures investiert zwischen umgerechnet 150.000 und 770.000 Euro in Start-ups.