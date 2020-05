Zooom wird Suuntos global Lead-Agentur

Die in Salzburg ansässige und international tätige Agentur verantwortet mit dieser Auftragserteilung die Marken- und Kommunikationsstrategie der Marke in den Bereichen Outdoor und Dive. Die bei Zooom sehr ausgeprägte visuelle Kommunikationsarbeit sowie deren Nähe zur Free- und Extremsport-Szene wird zu einer Harmonisierung und Emotionalisierung der Bildsprache und des Markenbildes von Suunto in und für die Zielgruppen führen.



Die Agentur wird für Suunto ganzheitliche und crossmediale Kommunikationskampagnen konzipieren und umsetzen. In einem ersten Schritt arbeitet das Kreativ-Unternehmen an der Weiterentwicklung von Kommunikationsmaterialien der Marke und erstellt Brand-Assets, die die Ausgangsbasis künftiger Produkteinführungen sind.