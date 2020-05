zooom überquert die Alpen

Die Agentur stattet, die von Salzburg nach Monaco erfolgende Alpen-Überquerung mit einem weiter entwickelten visuellen Auftritt aus und ergänzte die Event-Kommunikation um neue Feature. Das Live-Tracking der Teilnehmer während des Wettbewerbs wurde um schnellere Updates und die komplette Google Earth-Darstellung erweitert. Red Bull X-Alps startet am 17. Juli. Die Teilnehmer müssen die 864 Kilometer lange Strecke zu Fuß und per Paragleiter in kürzest möglicher Zeit überqueren.



