Zooom kommt mit Online-Photo-Magazin

atCOOPH benannte das in Salzburg beheimatete Kreativunternehmen Zooom seine E-Magazin-Schöpfung. Der Titel steht für The Cooperative of Photography. Und ist, sagen wirs leise, schnörkellos. Und etwas unterkühlt. Wie ein Schwarz-Weiss-Bild, dokumentrisch. Dafür zweckerfüllend. Nicht? Das E-Magazin, so die Intention der Agentur, hat die "Welt der zeitgenössischen Fotografie mit der globalen Foto-Community zu verbinden".