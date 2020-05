Zooom entwickelt Wintersport-Fotografie weiter

Die acht Athleten durften dann in einem inszenierten Studio-Hintergrund ihre gewohnten Wintesport-Posen einnehmen.



"Ziel dieses Shootings war es, vor einer surrealen, dreidimensionalen Kulisse authentische Action-Shots zu kreieren und Kreativität mit einem glaubwürdigen, sportlichen Vibe zu kombinieren", erklärt Ulrich Grill, Gründer und Geschäftsführer von Zooom Productions, Bild-Produktion. Grill betont, dass mit den "experimentellen und kreativen Aspekten des Shootings auch Charakter und Persönlichkeit der jeweiligen Sportler" akzentuiert werden sollen.



Und die in den Images integrierte Farbe Gold verweist sowohl auf vergangene als auch auf zukünftige Spitzenleistungen, z.B. Olympische Winterspiele in Sotschi im Februar 2014, der Athleten.