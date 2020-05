Zone Media animiert Äpfel und Abfertigung

Zone Media realisierte für das Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Geschäftsfeld die betriebliche Altersvorsorge ist, diese drei Videos in denen die Abfertigung Neu, Nachhaltigkeitsaspekte und Unternehmensimages vermittelt werden.



Das Kreativkonzept baut auf einem Key Visual der VBV Vorsorgekasse, einem grünen Apfel, auf.



Weshalb das Unternehmen YouTube als Distributionsplattform für Botschaften auserkoren hat, begründet Vorstandsmitglied Martin Vörös damit, dass "viele unserer Kundinnen und Kunden dieses Medium nützen". Hinter diesem expliziten Zielgruppen-Argument steht in vielen Fällen auch implizit eine attraktive Reichweite und Möglichkeiten Zielgruppen zu dehnen und zu erweitern. Dazu kommen noch Zielgruppen-Nähe, Modernität, Innovationsabsichten und ganz klare Kostenfaktoren. Auf YouTube platzierte Videos oder Spots sind theoretisch nicht in ihrer Dauer begrenzt und können auf einfache Weise in eigene Online-Plattformen eingebunden werden ohne Investitionen in eigene technische Tools zu erfordern.



