Zögernitz leitet Antenne Wien-Verkauf

Zu einem seiner Ziele gehört die Entwicklung und Umsetzung innovativer Sonderwerbeformen im Programmumfeld. Weiters will Zögernitz das Wiener Verkaufsteam ausbauen und ein eigenes Team, das von St. Pölten aus agiert, installieren. Er berichtet direkt an Antenne-Geschäftsführerin Sylvia Buchhammer. Zögernitz ist der unmittelbare Nachfolger von Walter Ringsmuth, der das Unternehmen in Richtung Mediaprint verlassen hat.



