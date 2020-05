Zipfers Sticky Ad klebt auf Nachfolgespots

Der Zipfer Limettenradler-Spot endet mit einem gefüllten Glas und einer Flasche der Sorte. Dieses "Gedeck" bleibt in den beiden nachfolgenden Spots - in diesem Fall von Schärdinger für die Käsesorte Bergbaron und von Neuburger für Neuburger, der kein Leberkäse sein will - am rechten unteren Bildrand. Im zweiten Spot greift eine Hand nach dem Glas und trinkt.



Während der Laufzeit der drei Spots von 50 Sekunden ist Zipfer und Zipfer Limettenradler präsent. Voraussetzung hierfür ist einmal, dass die Spots miteinander korrespondieren. In diesem Fall kann Zipfer Limettenradler zu Bergbaron und Neuburger genossen werden. Weiters müssen Schärdinger und Neuburger mit der Platzierung einverstanden sein, was den operativen Aufwand erhöht.



Das Sticky Ad produzierte Draftfcb Partners. Das Mediamanagement besorgte MediaCom Vienna. Diese Werbemittel-Premiere, deren Einsatz heute endet, lief in den Werbefenstern der Programm ProSieben, SAT.1 und Vox. Und auch deren Vermarkter - IP Austria und SevenOne Media Austria - trugen zur Realisierung der Werbemittel-Innovation bei.



atmedia.at