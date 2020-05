Zinggls Kompetenzüberschreitung

at // ORF-Enterprise-Geschäftsführer Walter Zinggl hatte am 23. Dezember den Vertrag mit der Firma Hoanzl zur Produktion und Vermarktung von ORF-Archiv-Pretiosen unterschrieben und dingfest gemacht. Gegen die ORF-Mediathek, von der sich Generaldirektor Alexander Wrabetz viel erwartet, hält Online-Direktor Thomas Prantner wiederum nichts. Er sieht damit die Pläne einer digitalen Expansion auf ORF.at torpediert. Auch Beatrice Riesenfelder, Leiterin Programmvertrieb in der kaufmännischen Direktion, stößt sich daran. Ihr Kern-Kritik-Punkt ist, dass sich Zinggl und die ORF Enterprise eine "massive Kompetenzüberschreitung" erlaubten. ORF-intern soll die neuerliche Kleinkrise mit der Überarbeitung der Vertragsbedingungen kalmiert werden. profil, Nr. 11, Seite 30