Zimmermann zu Bezirkszeitung

Post-Kommunikation verwaist

Er darf sich in Hinkunft um die wirtschaftliche Entwicklung der Bezirksblätter in Niederösterreich kümmern. Zimmermann kann auf lange Medienerfahrung zurückblicken. Er wechselte im März 2008 von der Asfinag zur Österreichischen Post. Wer Zimmermann nachfolgt ist zur Zeit noch offen. Derzeit ist nur mehr Michael Homola übrig, der das Unternehmen in öffentlichen Anliegen nach Außen vertritt.