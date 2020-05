Zillertal wirbt um deutsche Kunden

atDie Tourismus-Destination Zillertal, die, laut eigenen Aussagen, 84 Millionen Euro in die Verbesserung des Gesamtangebots der Region investiert und einen Return-on-Investment erwirtschaften will und muss, initiiert diese Refinanzierung mit einer Kommunikationsoffensive am deutschen Markt. Die Ski-Urlauber aus dem Nachbar-Markt werden mit einer Bewegtbild-Kampagne in das Zillertal geholt.