Zikulnig verlässt die Styria Media Group

atDietmar Zikulnigs langjährige Tätigkeit in der Styria Media Group endete am 31. August 2014. Er hat die Medien-Gruppe verlassen, in der er 1980 seine Karriere begann. Mit 1. Februar 2014 schied Zikulnig aus dem Führungsteam der Kleinen Zeitung aus, um danach, wie es damals hieß, "neue strategische Aufgaben" in der Gruppe wahrzunehmen.