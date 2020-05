Zikulnig in die Kleine Zeitung-Geschäftsführung

Zikulnig ist seit 2011 in der Styria Holding tätig und dort für den Ausstieg der Mediengruppe aus dem friulanischen Markt sowie für das Magazin-Joint-Venture mit der Moser Holding verantwortlich. Zuvor war er fünf Jahre in der Styria Media International AG für die Auslandsmärkte der Gruppe verantwortlich. Bis 2005 leitete Zikulnig die gesamten Wochenzeitungaktivitäten der Styria.



Walzl ist seit 1998 für die Kleine Zeitung tätig. Zunächst war er Verlagsleiter und seit 2011 Geschäftsführer des Unternehmens. Er will, wie er mitteilt, "neue berufliche Herausforderungen annehmen".