ZiiCon optimiert Werbekontakt-Messung

atDer Medientechnologie-Anbieter ZiiCon entwickelt die in seinen Ambient Media-Werbeträgern installierte Kontaktmessung weiter. Die mit Passanten, wie beispielsweise am Flughafen Wien oder am Bahnhof Wien Mitte, interagierenden Werbeträger können zwischen Erwachsenen und Kindern unterscheiden und passen dementsprechend die mit dem "affichierten" Sujet zusammenhängenden Inhalte an.