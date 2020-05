Zielpunkt-TV-Shopping mit Krankl

Die in den Spots erzählten fünf Geschichten drehen sich um junge und ältere Kunden, Fussball-Fans und weshalb Krankl selbst drei Mal täglich zu Zielpunkt geht. Diese Stories und der darin verpackte Humor soll, so die Intention der Agentur, die positive Wahrnehmung der Marke Zielpunkt auf der Sympathie-Ebene steigern.



Das Media-Konzept sieht einen alternierenden Einsatz der Spots "ab April" und in der nicht näher genannten Kampagen-Laufzeit vor. Der groß umrissende Streuplan sieht die Platzierung der Spots im ORF, den österreichischen Privat-TV sowie in den Österreich-Fenstern von Kabelkanälen vor. Flankiert wird der TV-Flight von einem Print-Flight. Klarerweise wird die Kampagne in der Zielpunkt-Basis-Kommunikation via Flugblättern abgebildet.



Das Unternehmen kündigt weiters an, seine Promotion- und Kommunikationstätigkeit auf Social Networks auszudehnen.



atmedia.at