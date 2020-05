Zielpunkt macht Familie zum Startpunkt

Diese Zielpunkt-Familie, die Image- und Sympathiefaktoren des Einzelhändlers heben soll und gleichzeitig ganz verschiedene Konsum-Interessen verkörpert, wird im Rahmen der, Am Startpunkt genannten Aktion, Produkte und Neuheiten, die Anwärter für das Innovations-Regal sein können.



In der Familien-Suche holt sich Zielpunkt die Unterstützung und Reichweite des Weekend Magazin. Die Familie ist, wie Zielpunkt-Marketing-Managerin Bettina Schuckert, grundsätzlich so definiert: "Frau und Mann mit zumindest einem Kind, einem Haustier und Oma oder Opa". Diese Familie zeichnet sich durch "Humor, Affinität zu Lebensmitteln und Mitteilungsbedürfnis" aus. Deren Aufgabe wird es sein, ein halbes Jahr neue Produkte des Lebensmittel-Sektors und Produkte des täglichen Bedarfs zu testen und zu bewerten.



Mit dieser Familie, einem Mini-Social-Network, werden Produkte einem Praxis-Text unterzogen. Deren werbliche Unverbrauchtheit und Authentizität soll das Vertrauen garantieren, das in Form von Weiterempfehlungen den Verkauf der getesteten Produkte stimuliert.