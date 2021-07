Zielina verlässt Stern

Gruner+Jahr installiert beim Magazin Stern eine neue Führungsspitze. Christian Krug wird Chefredakteur, Thomas Ammann stellvertretender Chefredakteur des Print-Magazins und Philipp Jenssen Chefredakteur von Stern Online. Parallel dazu scheidet die im Mai 2013 in das Stern-Redaktionsmanagement gewechselte Österreicherin Anita Zielina aus diesem Medienbetrieb aus. "Aus persönlichen Gründen" wie Gruner+Jahr dazu mitteilt. Jenssen übernimmt die Aufgaben der Österreicherin.

Zielina begann am 1. Mai 2013 als Managing Editor Digital und entwickelte in dieser Funktion in weiterer Folge die Digital-Strategie der Medienmarke. Im September 2013 stieg sie in die Chefredaktion des Stern auf und verantwortete bis dato alle digitalen Produkte die unter dem Stern publiziert wurden.