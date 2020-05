Zero, Zürich, Zimmermann

ch // AdLink Media Schweiz, MediaCom Switzerland und die Universität Zürich testeten die Werbewirkung von InGame-Werbung. Das Ergebnis überrascht nicht: Werbung in Games wirkt. Getestet wurde mit Coke Zero. Sowohl gestützt wie ungestützt beträgt die Erinnerung an Coke Zero bis zu 59 Prozent. Die Studie sollte der Eruierung konkreter Handlungsanweisungen für Werbetreibende dienen. AdLink Schweiz verrät klarerweise ein wenig von den wirklich interessanten Tiefenergebnissen. So reicht bei etablierten Marken eine niedrige Frequenz der Werbemitteleinblendungen zur Stimulierung der Markenerinnerung. Auch mit hoher Kontaktfrequenz nimmt die Markenerinnerung nicht zu. Und: Je stärker Werbemittel in den Games-Handlungsverlauf eingebunden sind, umso besser werden gestützte und ungestützte Erinnerung. Allerdings kann es bei bereits hohem Werbedruck einer bekannten Marke zu schnellerer Reaktanz kommen.