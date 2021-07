ZenithOptimedia's Vorwärtskorrektur

Konjunkturträger TV und Digital

Jedoch zeigen die Details auch deutlich unterschiedliche Rekonvaleszenz-Bilder. Die Konjunkturlokomotiven stehen in Latein-Amerika mit 9,2 Prozent, in Afrika und dem Mittlere Osten mit 6,3 Prozent sowie der Region Asien-Pazifik mit 5,9 Prozent unter Dampf. Auch Zentral- und Osteuropa findet mit einem möglichen 5,6-Prozent-Wachstum wieder zurück zu einem Werbedruck-Niveau. Für die hochentwickeltsten Marktregionen - Westeuropa und Nordamerika - sieht es jedoch schlecht aus. Westeuropa schafft ein mageres, gerade noch erkennbares Zuwachsplus von 0,37 Prozent. Nordamerika muss, prognostiziert die Media-Agentur nochmals 1,5 Prozent unter das vorjährige Niveau gehen. Konjunkturentwicklungsentscheidend werden 2010 wie auch in den kommenden zwei Jahren TV und Internet sein. ZenithOptimedia sagt beiden Mediagattungen steigende Werbeumsätze voraus. Die beiden Printsegmente, Zeitungen und Magazine, sitzen auf einem absteigenden Ast. Radio, Kino und Outdoor halten ihre erreichten Niveaus ohne Aussicht auf signifikantes Wachstum.