ZenithOptimedia's Aufwärtskorrektur

intZenithOptimedia passt zum wiederholten Mal in diesem Jahr seine Wachstumsprognose für den globalen Werbemarkt an. 2010 wird das Gesamtwachstum 4,9 und nicht wie zuletzt errechnet 4,8 Prozent betragen. In den kommenden drei Jahren wird der Werbeweltmarkt zwischen 4,6 und 5,3 Prozent jährlich wachsen.