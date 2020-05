ZenithOptimedia progonostiziert Wachstum

Für die beiden Folgejahre setzt die Agentur, aus heutigem Gesichtspunkt, Wachstumswerte von 5,3 und 5,8 Prozent an. In dieser Wachstumsprognose wurde berücksichtigt, dass es großen Markenartiklern wie Coca-Cola, Pepsi, Unilever oder Reckitt Benckiser Signale kommen die Marketing-Investitionen auszubauen, um Wachstumsimpulse zu liefern. Weiters wird die Gefahr kollabierender Eurozone-Märkte nicht mehr als so hoch eingestuft, trotz der sich verschlechternden kurzfristigen Performanz.