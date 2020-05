ZenithOptimedia initiiert Content-Programm VideoLab

Im Zuge dieses Programms wird die Media-Agentur "ausgewählten" Kunden mit spezieller Beratung in der Entwicklung einer nachhaltigen Video-Content-Strategie unterstützen. Die Beratungsleistungen zielen darauf ab, diesen Kunden effektivere Entscheidungsgrundlagen bezüglich ihrer Video-Inhalte zu ermöglichen. Es geht um die künftige Schaffung von "relevanterem, authentischerem und fesselnderem" Markenkommunikationsinhalten um eine nachhaltige Publikums- und Zielgruppenbasis über alle Owned Media Channels zu realisieren.



Die Inhalte von VideoLab drehen sich um die Inhaltsart, in die Markenbotschaften in sozialen Medien-Umfeldern eingebettet sein müssen; welcher Typus und welche Länge von Video-Inhalten am relevantesten in spezifischen Zielgruppen-Segmenten notwendig sind; wie ausgesteuert die Veröffentlichungsintensität auf YouTube zu sein hat; wie die Sichtbarkeit und Viralisierungsfähigkeit dieser Inhalte beschaffen sein müssen.



Newcast, YouTube und Wildfire bündeln ihre Kompetenzen und Stärken und bieten gemeinsam sogenannte "Video-Content-Health-Checks", daten-getriebene Marktkenntnisse und -Einblicke, um Video-Content-Planung und -Streuung zu ermöglichen, Produktionsmodelle, Zugang zu YouTube-Channel-Gründer und -Content-Schaffende sowie Beratung für die Entwicklung einer langfristigen Social-Video-Strategie, die zur Erfüllung von Geschäftszielen beiträgt.



atmedia.at