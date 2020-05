ZenithOptimedia erwartet bessere Werbemarkt-Konjunktur

int5,3 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte mehr, könnte der globale Werbemarkt 2014 wachsen. Davon geht ZenithOptimedia in der jünsten seiner vierteljährlich erscheinen Werbekonjunktur-Prognosen aus. Einfluß auf diese Entwicklung hat das jeweilige Wachstum in Märkten wie der USA, Großbritannien, Deutschland, Polen oder auch Ungarn. Und der Stopp des Konjunktur-Einbruchs in Spanien.