Alexander Zelmanovics wurde vom ADC New York als Juror zu den New York Festivals geladen. Er wird die Einreichungen in der Kategorie Outdoor/Poster beurteilen. Die New York Festivals-Jury wird von David Nobay, dem Creative-Chairman von droga5 Sydney geleitet. Bis zum 16. Februar läuft die Einreichfrist. Am 14. Mai werden die Preisträger veröffentlicht.