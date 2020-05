Zelenka beteiligt sich an Golf Week

atDer Herausgeber des Golf Guide, Sascha Zelenka, beteiligte sich an Golf Week und hält 50 Prozent an der Golf Week Mediengesellschaft. Deren Geschäftsführer Harald Kopp wird mit Zelenka in der anlaufenden Saison 2011 19 Ausgaben der Golf Week auf den Markt bringen.