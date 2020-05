Zeitz verabschiedet sich von Puma

deJochen Zeitz, Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates von Puma, legt diese Funktion zum 30. November 2012 nieder. Zeitz wurde 1993 CEO des damals dahin siechenden Sportartikel-Unternehmens, das er in den Folgejahren sanierte. Er entwickelte die damalige Billig-Marke zu einer Lifestyle-Marke und Puma zu einem profitablen Konzern. 2011 machte Zeitz Franz Koch, der in verschiedenen Wirtschaftsmedien als Zeitz "Ziehsohn" tituliert wird, zum CEO. Zeitz zog sich von der operativen Unternehmensführung in den Verwaltungsrat zurück.