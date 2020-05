Zeitungswachstum frühestens 2014

2005-Umsatz unerreichbar

In einem Veronis Suhler Stevenson-Report zur Kommunikationsbranche wird von folgendem Zukunftsszenario ausgegangen: die wirtschaftliche Talfahrt der Zeitungen bremst 2010 und geht in eine Stabilisierung im Jahr 2013 über. Die ökonomische Bergfahrt und die Rückkehr von Wachstum setzt 2014 ein. Dann soll der Gesamtumsatz der Zeitungsbranche wieder 36,76 Milliarden US-Dollar erreichen. An das Jahr 2005, mit einem Gesamtumsatz von 66,37 Milliarden US-Dollar wird die Zeitungsindustrie nicht mehr so schnell herankommen.