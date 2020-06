Zeitungsmarkt schrumpft, KURIER stabil

Der KURIER ist für viele Österreicher ein Orientierungspunkt in wechselhaften Zeiten. Das belegen die Daten der neuen Media-Analyse, die am Montag präsentiert wurden. Für 2011 weist die auf Umfragen beruhende Untersuchung der Printmedien in Österreich für den KURIER eine Reichweite von 8,1 Prozent und 575.000 Leser aus.

Das sind exakt die gleichen Werte wie im Untersuchungszeitraum des Vorjahres – ein Erfolg am österreichischen Zeitungsmarkt, der insgesamt (nicht signifikant) leicht an Reichweite eingebüßt hat. Und ein erfreulicher Gegentrend zur internationalen Entwicklung, nach der viele Zeitungen stark an Lesern verlieren.