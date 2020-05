Zeitungsauflagen sinken

us // Das Wall Street Journal ist mit Stand Ende September die am weitest verbreitete US-Tageszeitung. Die Wochentag-Ausgabe des Titels werden mit einer durchschnittlichen Auflage von 2.024.269 Millionen Stück verbreitet. Der Titel legt, in Relation zum 30. September 2008, um 0,61 Prozent zu und löst USA Today ab. Die Gannett-Tageszeitung verliert 17,15 Prozent der verbreiteten Auflage innerhalb eines Jahres.