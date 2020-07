Zeitungs-Online-Shops werden bekannter

In der Wahrnehmung stiegen die den Zeitung zugeordneten Shopping-Angebote innerhalb eines Jahrs von 28 auf 35 Prozent. Und die Zahl jener, die nicht davon wussten, dass die Medien-Unternehmen auch digitale Läden führen, sank von 72 auf 65 Prozent.



14 Prozent der von MindTake hierfür Befragten gaben an schon einmal in den Web-Shops dieser Medien-Unternehmen eingekauft zu haben. Ein Viertel dieser Befragten erklärte aber auch, dass sie sich nicht vorstellen können, in diesen Shops einzukaufen. Grund dafür ist mangelndes Vertrauen in die E-Commerce-Kompetenz dieser Medien.