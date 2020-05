Zeitungen verhalten sich wie Hunde

"Geht jemand an ihnen (den Zeitungen, Anm. d. Red.) vorbei, beginnen sie zu bellen. Ist niemand da, bleiben sie still sitzen". Abgesehen von seiner Kritik an "Zeitungen" und " Journalismus" tadelt er sich auch weiter zu Designer und Verlegern. Verleger, so der Chefdesigner der schwedischen Bonnier Business Press, "hungern das papiere Medium aus" wiewohl es immer noch ihre Cashcow sei. Und Designer ignorieren Leseflüsse von Rezipienten. Er rät Printmedien-Gestaltern zu "visuellen Journalisten" zu werden.