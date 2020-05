Zeitung zum Kaffee

at // Ein eher seltenes Entwicklungsphänomen in Österreich ist die Gründung von Print- durch Onlinemedien. Coffee-Explorer.com geht diesen Weg. Ab 20. März erscheint "Espresso Times" im Berliner Format und wird zunächst vierseitig in einer Auflage von mehr als 15.000 Stück vertrieben. "Espresso Times" ist für Unternehmen und private Kaffeeliebhaber. Die erste Ausgabe dreht sich um Kaffee-Kultur in Österreich. Die monatlich erscheinende Zeitung wird zunächst der 12.000-Stück-Auflage von LexPress beiliegen sowie an 3.000 registrierte Coffee-express.com-Nutzer versandt. Bis Jahresende soll der Umfang von vier auf zwölf Seiten erhöht werden. Chefredakteur ist Walter Stingl. Coffee-explorer.