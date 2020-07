Zeitung ist nicht gleich Zeitung

Kaufzeitungen werden demnach aufmerksamer gelesen, sie gelten als informativer und besitzen hohe Glaubwürdigkeit. Der Kontakt mit Kaufzeitungen wird von den Lesern als interessanter empfunden. Zeitungsinhalte, für die der Leser bezahlt hat, werden deutlich besser wahrgenommen. Das Gelesene wird stärker erinnert und die Bindung an das Medium fällt höher aus. Und was insbesondere für die werbetreibende Wirtschaft wichtig ist: "Werbung in Printtiteln stört weit weniger und wird auch besser erinnert als etwa am Screen", erklärt dazu VÖZ-Präsident Thomas Kralinger. Mehr als jeder Zweite schließt sich nämlich der Aussage an, dass Werbung auf Papier nicht stört. Hingegen empfindet nur jeder Fünfte Werbung am Bildschirm als nicht störend. Unter diesen Vorzeichen meint Kralinger: "Werbung auf Papier wird hierzulande unter ihrem Wert gehandelt."