Zeitpunkt vorverlegen

usa // "Ich wollte Philip Meyer, der prognostiziert, dass 2040 die letzte Zeitung erscheinen wird, schon immer fragen, ob er diesen Zeitpunkt nicht vorverlegen würde", skizziert Jeff Jarvis im Interview mit dem Magazin Format. Jarvis hat wenig Mitleid mit traditionellen Medien und ist überzeugt, dass die Macht der Märkte also der Konsumenten für die Ohnmacht von Papier und Druckmaschinen sorgt. In diesem Paradigmenwechsel wird sich letztendlich der Wert von Information an sich und in einer Community und einer Nutzerschaft zeigen. Jarvis: "Ich bin überzeugt, dass es einen Markt für guten Journalismus gibt. Wer die Nachfrage wie erfüllen wird, versuchen wir gerade herauszufinden." Format, Nr. 16, Seite 72, atmedia.at