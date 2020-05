Zeitplan zum Ende der Zeitungen

E-Paper löst Papier ab

Dieses Ende weissagt Dawson für die Zeitungen in den USA bereits in kommenden sieben Jahren. In Großbritannien, Norwegen, etc. kommt dieses Ende bis 2020. Die staatlichen Lebenserhaltungsmaßnahmen garantieren den Zeitungen in Frankreich und Deutschland bis 2030. Dawson glaubt, dass bis 2040 Zeitungen auf E-Paper migriert sind und Papier-Ausgaben obsolet geworden sind.