Zeitkritische Auslieferung

Time-targeted Test

Seit voriger Woche läuft ein Test mit spezifischen Start- und Endzeiten, die in Zukunft auf bis zu fünf Minuten genau fixiert werden können. Bis zur völligen zeitraum-definierten Kampagnen-Auslieferung soll es jedoch noch die nächsten Monate dauern. Werber wie Werbeträger versprechen sich durch diese Aussteuerung sowie der Kampagne-Kombination mit Social Ads* ein signifikantes Ansteigen der Konversionsraten.



* Social Ad (Facebook-Definition): "a feature that allows advertisers to include a brief message about friends’ interaction with the ad next to the ad creative"