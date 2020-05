Zeit mit Apps

Digitale Vertriebserlöse lukrieren

Erstgenannte steht in einer iPhone- und iPad-Version zur Verfügung. Sie ist monatsweise beziehbar. Ihr Content setzt sich aus Zeit Online- und Wochenzeitungsinhalten zusammen. Die im Abozeitraum erscheinenden Print-Ausgaben stehen bereits einen Tag, normalerweise am Mittwoch, als komplettes PDF oder in einem spezielle aufbereiteten Lesemodus zur Verfügung.



Die Inhalte sind kommentierbar und via Twitter und Facebook weiterzuempfehlen. Sie sind auch mittels "Download-to-go"-Funktion als Offline-Lektüre zu rezipieren. In der Einführungsphase kostet das Monatsabo 4,99 Euro, später 8,99 Euro.



Die Sudoku-App, sowohl als iPhone- und als auch als HD-iPad-Version nutzbar, befriedigt den Spieltrieb. Die Grundversion mit einem Spiel pro Tag kostet 0,79 Euro und kann beliebig erweitert werden.



Die Grundversion der Stimmt's-App mit einer zu lösenden Frage pro Woche ist kostenlos. Fragen-Pakete aus Christoph Drössers Sammlung sind ab 0,79 Euro erhältlich. Darüber hinaus stehen die Inhalte der Printausgabe nun als ePub-Format zur Verfügung. Damit lassen sich diese auf anderen Lesegeräten wie etwa e-Readern nutzen.